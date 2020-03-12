TÜBİTAK'ın Proje Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen ‘51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın Bursa ayağında dereceye girenler açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Projenin Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında, yarışmanın formatında bazı değişikliklerle birlikte bölgede 30 tematik alanda başvuru olduğunu açıkladı. Türkiye’nin son yıllarda özellikle yerli ve millî üretim hamleleri doğrultusunda vasıflı insan yetiştirilmesinin hedeflendiğine işaret eden Prof. Dr. Mustafa Özkan, “TÜBİTAK yarışmaları sayesinde öğrencilerimiz bizlere kimi zaman halk masallarını öğretti, kimi zaman şairlerimizi tanıttı. Onlar bizlere kültürel miraslarımızdan bahsetti ve demografik yapıya dikkat çekti. Yeri geldi prototip yaptılar, yeri geldi bir algıya dikkat çektiler. Bu yüzden yarışmaya katılan bütün genç beyinlerimize TÜBİTAK âilesi olarak teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Proje başvurularının yüzde 10’u bursa bölgesinden

Bölge yarışmasında bu yıl 18 birincinin bulunduğuna işaret eden Özkan, “Bu öğrencilerimiz bizleri Diyarbakır’da düzenlenecek Türkiye finallerinde temsil edecek. Son yıllarda Türkiye finallerinde önemli başarılar elde ediyoruz. Geçen sene de teknolojik tasarım alanındaki projemizle hem Türkiye birincisi olduk hem de Prof. Dr. Saadet Alaca Özel Ödülüne lâyık görüldük. Biyoloji ve coğrafya alanlarında ikincilik elde ettik. Sosyoloji, tarih ve yazılım alanlarında ise Türkiye üçüncüsü olduk. Değerler eğitimi ve psikoloji alanlarında ise teşvik ödülüne layık görüldük. Toplamda 18 projemizden 9’u ödül kazandı” dedi. Özkan ayrıca, 2020 yılı itibariyle Türkiye genelinde başvuru yapılan proje sayısının 15 bin 273 olduğunu kaydetti. Projelerin 1580’inin Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinden geldiğini açıklayan Prof. Dr. Mustafa Özkan, Türkiye genelinde proje başvuru sayısı bakımından 3. sırada olduklarının bilgisini verdi.

Açılış töreninin ardından biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, teknolojik tasarım ve yazılım alanlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan öğrencilerin isimleri okundu. Öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Birinci olan projeler, Diyarbakır’da gerçekleştirilecek olan final töreninde yarışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.