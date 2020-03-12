Huzurevi sakinlerinin kano keyfi

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyespor, düzenlediği organizasyonla huzurevi sakinlerini kano sporuyla buluşturdu.

Bursa’da yaşayan 7’den 70’e herkese spor yaptırmak için imkanlarını seferber eden Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi’ne ait huzurevinde kalan yaşlıları Hüdavendigâr Kent Parkı’nda yer alan Kano Parkuru’nda ağırladı. Sporculardan kano sporu hakkında bilgiler alan huzurevi sakinleri, antrenörler tarafından verilen teorik eğitimlerin ardından su üzerinde kürek çekmenin keyfini yaşadı. Neşeli geçen faaliyetin sonunda Büyükşehir Belediyespor yöneticilerine teşekkür eden huzurevi sakinleri, sporculara yarışmalarda başarı dilerken, organizasyonlarda destekçi olacaklarının sözünü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.