İstiklâl Marşının kabulünün 99. yıldönümü kutlandı

Bursa’da İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 99. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kutlandı.

Tayyare Kültür Merkezindki programa Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra Bursa protokolü katıldı. Çınar Anadolu Lisesi’nin hazırladığı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda Okul Müdürü Ahmet Maman günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından İstiklâl Marşı’nı güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Canbolat verdi.

Program, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklâl Marşı’nın yazılış hikâyesini anlatan şiir, oratoryo ve çeşitli sunumlardan oluşan “İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif Ersoy” isimli gösteri ile sona erdi. Çınar Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyicilerin takdirini kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.