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Nilüfer’e yeni parklar

İHA

Nilüfer'de en çok talep edilen hizmetler arasında yer alan parklar, yeni projelerle ilçeyi yeşillendirmeye devam ediyor. 2019 yılında 58 bin metrekare alanda toplam 16 adet park ve koşu yolunu hizmete sunarak park sayısını 303'e çıkaran Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında 10 mahallede 13 yeni park yaparak bu sayıyı 316'ya çıkarmayı hedefliyor.

Nilüfer’e yeni parklar

Nilüfer’de en çok talep edilen hizmetler arasında yer alan parklar, yeni projelerle ilçeyi yeşillendirmeye devam ediyor. 2019 yılında 58 bin metrekare alanda toplam 16 adet park ve koşu yolunu hizmete sunarak park sayısını 303’e çıkaran Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında 10 mahallede 13 yeni park yaparak bu sayıyı 316’ya çıkarmayı hedefliyor.
Nilüfer Belediyesi, 2019 yılında Akçalar Mahallesi’nde Lavanta Parkı ve Koşuyolu’nu, Ataevler Mahallesi’nde Gezi Parkı ve Koşu Yolu ile Naim Süleymanoğlu Dinlenme Parkı’nı, Balkan Mahallesi’nde Balkan Parkı ve Koşuyolu’nu, Çalı Mahallesi’nde Gençlik Parkı ve Koşu Yolu’nu, Demirci Mahallesi’nde Işık Parkı’nı, Karaman Mahallesi’nde Çam Parkı’nı, Kültür Mahallesi’nde Kestanelik Parkı ve Koşu Yolu’nu, 19 Mayıs Mahallesi’nde Gülüm Parkı ile Orkide Parkı ve Koşu Yolu’nu ve 23 Nisan Mahallesi’nde Katalpa Parkı ve Koşu Yolu’nu hizmete sundu.
Belediye öz kaynaklarıyla yapılan bu parkların yanı sıra Fethiye Medicabil Dinlenme Parkı, Karaman Bakış Dinlenme Parkı, Beşevler Balıkçı Parkı ve Koşu Yolu, Balat Bozkır Parkı ile 29 Ekim Meydan Parkı da sponsor desteği ile hizmete kazandırıldı. 2019 yılında ayrıca 10 park ve koşu yolunu da revize eden Nilüfer Belediyesi, 2020 yılında yeni park projeleri için kolları sıvadı.
Bu yıl 23 Nisan, Beşevler, Dumlupınar, 19 Mayıs, Balat, Demirci, Akçalar, Çalı, Üçevler ve Çamlıca mahallelerinde toplam 134 bin 670 metrekare alanda 13 yeni parkı hizmete kazandıracak olan Nilüfer Belediyesi, 9 parkı da revize edecek.
Bursa’nın kaybolan yeşiline Nilüfer’de yeniden can vermek için yeşil alan oranını artırmaya çalıştıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ağaçlandırma alanlarını vatandaşların katılımıyla yeşillendiren Nilüfer Belediyesi’nin, 2019 yılında yaklaşık 31 bin adet fidanı toprakla buluşturduğunu söyledi. 2020 yılı ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde ise vatandaşlara ücretsiz limonî servi, leylandi, oya, ıhlamur, erguvan türlerinden 20 bin adet fidan dağıtıldığını kaydeden Başkan Erdem, yıl boyunca toplam 25 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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