Işık : “Çevreye saygılı nesiller dünyamızı daha güzelleştirecek”

Gürsu Belediyesi’nce verilen eğitimlerle öğrenciler geri dönüşüm konusunda bilgilendiriliyor.

“Ağaç yaşken eğilir” ata sözünden hareketle, gelecek nesillerin doğanın dengesini koruma şuuruyla yetişmesini sağlamak için öğrencilere yönelik eğitimler düzenlediklerini söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımıza çevre ve sıfır atık bilincini aşılamayı hedefliyoruz. Doğanın bizlere sunduğu zenginliklerin kıymetini bilen ve tabiî dengenin korunması konusunda hassas nesiller yetişmesinde katkımız olsun istiyoruz. Doğal kaynakları daha verimli kullanmak, israfı önlemek ve atık miktarını azaltmak, atıkları geri kazanmak ve yarınlara temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bunun için bütün okullarımızda öğrencilerimize atıkların ayrıştırılarak toplanması ve çevrenin korunması konularında şuur kazandıran eğitimler veriyoruz. Bu bilinçle yetişen nesillerin dünyamızı daha güzelleştireceğine inanıyoruz” dedi.

Geri dönüştürülebilir atıklar, kâğıt, karton, plâstikler, piller, bitkisel atık yağlar, cam ve tekstil atığı toplanmasında çocuklarda bilinç oluşturulmasını sağlamak maksadıyla düzenlenen eğitimlerde, çocuklar geri dönüşüm kutularının nasıl kullanılacağını öğreniyor.

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