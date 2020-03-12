(Görüntülü) BURSA Girdiği pastanede önce baklava yedi, sonra sadaka kutusunu çaldı

Girdiği pastanede önce baklava yedi, sonra sadaka kutusunu çaldı

BURSA'da pastaneye giren hırsız, önce baklava yedi sonra sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, pastanedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'ndeki pastanede, geçtiğimiz hafta gece yarısı yaşanan hırsızlık olayı şöyle meydana geldi. Henüz açık olan pastaneye müşteri gibi giren kimliği belirsiz şüpheli, arka taraftaki çalışanları kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki baklavadan yedi. Sadaka kutusunu alıp, pastaneden çıktı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden pastane çalışanları, polisi aradı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, kimliği belirsiz şüpheli içeri girdikten sonra, çalışanları kontrol edip, bakla yemeye başlıyor. Ardından da sadaka kutusunu alıp, hızla kaçıyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa

2020-03-12 16:00:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.