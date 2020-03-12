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Sokak hayvanlarına 24 saat sağlık hizmeti Osmangazi Belediyesi örnek olmayı sürdürüyor

İHA

Sokak hayvanlarına 24 saat sağlık hizmeti Osmangazi Belediyesi örnek olmayı sürdürüyor

Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi, âcil müdahale gerektiren durumlarda sahipsiz hayvanlara günün 24 saati tedavi imkânı sağlayan protokole imza attı.
Osmangazi Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ile yardıma muhtaç sahipsiz hayvanların 24 saat tedavi edilebilmesi maksadıyla protokol imzaladı. Mesai saatleri içerisinde sahipsiz hayvanlar için her türlü ve bakım ve tedavi hizmeti sunan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, mesâi saatleri dışında barınakta görevli veteriner hekim ve teknik personel bulunmadığından dolayı âcil müdahale gerektiren durumlarda hayvanlara tedavi hizmeti veremiyordu. Can dostların günün her saati tedavi edilmesini sağlamak için imzalanan protokol ile birlikte bundan böyle mesâi saatleri haricinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan hasta, yaralı ve âcil müdahale gerektiren sahipsiz hayvanlar, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tedavi altına alınacak.
Can dostlara günün 24 saati tedavi imkânı sağlayan protokol, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında imzalandı. Osmangazi Belediyesi olarak başta insanlar olmak üzere hayvanlar ve bitkiler dâhil her canlı için hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Uludağ Üniversitesi, bizim hizmet üretirken ki en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Türkiye’nin son dönemde en önemli eseri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin mimari projesi Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlandı. Mühendislik, ilâhiyat ve eğitim gibi fakültelerin yanı sıra devlet konservatuarı ile birlikte önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün, Veteriner Fakültesi ile can dostlarımız adına önemli bir protokole imza atıyoruz. Belediyemizin hizmet veremediği mesai saatleri dışında kalan zamanlarda, can dostlar bundan sonra Veteriner Fakültesi’nde tedavi altına alınacak. Osmangazi’de ve Bursa’da sokak hayvanlarının sağlıklı olması, insanların da sağlıklı olmasına vesile olacaktır. Bu protokolün hem insanlar hem de can dostlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, sahipsiz hayvanların tedavi edilmesi için Osmangazi Belediyesi ile ortaklaşa önemli bir protokol imzaladıklarını ifade ederek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a hem bu protokol hem de üniversitemiz adına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Şehir, üniversite ve toplum üçgeninde hem merkezi hem de mahalli idareler ile birlikte yürütülen ortaklaşa çalışmalara önem veriyoruz. Bu işbirliklerin daha da arttırılması adına canla başla çalışıyoruz. Bugün imzaladığımız protokolün ve bu protokol sonrasında ortaya çıkacak işbirliğinin de başta sahipsiz hayvanlar daha sonra da insanlar adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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