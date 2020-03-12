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Zabıta korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle dezenfektan ve kolonya satan iş yerlerine yönelik denetimler başlattı.

Zabıta korona fırsatçılarına göz açtırmıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte özellikle dezenfektan ve kolonya satan iş yerlerine yönelik denetimler başlattı.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları, selatin camileri, sosyal tesisler ve farklı kamu kurumlarında ilaçlama çalışmaları yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, durumun fırsatçılığa çevrilmemesi için esnaf denetimlerini başlattı. Özellikle virüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasının ardından dezenfektan, temizlik ürünleri ve kolonyaya olan talebin artmasıyla bazı iş yerlerinin vatandaşlara fahiş fiyat uyguladığı iddiaları üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde bu tür ürünleri satan iş yerlerine denetim yaptı. Bursa genelinde bu tür ürünlerin toptan ve perakende satışını yapan tüm esnafın denetleneceği belirtilirken, Atatürk Caddesi üzerindeki esnafın ürün alış ve satış faturaları incelendi.
Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürün faturalarında karşılaştırma yaparken, esnaf fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında esnafı bilgilendirdi. Denetimlerin Bursa’yı kapsayacak şekilde süreceği belirtilirken, fahiş fiyat uygulaması tespit edilmesi halinde durumun tutanakla Bakanlığa bildirileceği ve cezai işlemin de Bakanlık tarafından uygulanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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