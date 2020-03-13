Vakıf Kent Parkı’nda son rötuşlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vakıf Kent Parkı’nda son rötuşlar

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan ve Ramazan ayı öncesinde hizmete açılması planlanan Vakıf Kent Parkı'nda artık son rötuşlar yapılıyor.

Vakıf Kent Parkı’nda son rötuşlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan ve Ramazan ayı öncesinde hizmete açılması planlanan Vakıf Kent Parkı’nda artık son rötuşlar yapılıyor.
Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeniden ‘yeşille’ anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Yeni dönemde Bursa’ya 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı’na benzer bir projeyi Yıldırım’da hayata geçiriyor. Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıf Kent Parkı’nın Ramazan ayı öncesinde halkın kullanımına açılması için çalışmalara hız verildi. Müteahhit firmanın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de yoğun bir çalışma sergilediği parkta, artık son rötuşlar yapılıyor.
Yıldırım’ın çekim merkezi
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Vakıf Kent Parkı’ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Vakıf Kent Parkı’nı 23 Nisan’da hizmete açacakları yönünde daha önce söz verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Müteahhit firmamız, belediyemizin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Fen İşleri ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Burada hummalı bir çalışma var. Ramazan ayı öncesinde halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz. Tam tarih veremiyorum ama 18, 20, 22 Nisan tarihleri olabilir. İnşallah ekip arkadaşlarımızla yapacağımız çalışmaların neticesinde Ramazan ayı öncesinde biz parkımızın spor sahaları kısmı hariç, diğer tüm bölümlerini ilçe halkının istifadesine sunmak istiyoruz. Bu parkımız hem piknik alanlarıyla hem lunapark eğlence alanlarıyla hem kafeteryası ile hem de halkımızın kayıklarla gezebileceği havuzuyla ve beraberinde spor sahaları ile 7/24 yaşayan bir alan haline dönüşecek. İnşallah Yıldırım ilçemiz için ve özellikle mahallemiz, bölgemiz için önemli bir çekim merkezi olacak. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanımızla yaptığımız protokolle 39 ayrı noktadaki yatırımlar için 80 milyon TL’lik destek almıştık. Vakıf Parkı bünyesindeki spor tesisleri de bu protokol kapsamında yer alıyor. Bu nedenle tesislerin tamamlanmasına sağladıkları destek nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ramazan ayında kullanılacak
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Vakıf Kent Parkı’nın, spor alanları, lunaparkı, gezme alanları ve göleti ile beraber şehrin doğusuna ciddi anlamda katkı sağlayacak bir mekan haline geldiğini söyledi. Yılmaz, “Burası dedelerin torunlarıyla, çocukların anneleriyle birlikte hoşça vakit geçireceği bir mekan oldu. Ben bunun için öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum.
İnşallah seçim öncesinde başkanımızla birlikte söz vermiştik. 23 Nisan'da burayı halkımızın istifadesine sunacağız diye. 23 Nisan haftası içerisinde çocuk etkinlikleri ile beraber buranın açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Akabinde biliyorsunuz, 24 Nisan Ramazan ayının başlangıcı. Ramazan ayında da inşallah birçok etkinlikle beraber parkımızın şehrimize tanıtımını sağlamış olacağız. Burası sadece Yıldırım'a değil Gürsu'ya ve Kestel’e de hitap edecek önemli bir merkez oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma ...
Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri (YENİDEN)
YEREL HABERLER Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli ...
Önce kamyona, ardından elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Önce kamyona, ardından elektrik direğine çarptı
Bursa’da çarşılar,alt geçitler ve müzeler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Bursa’da çarşılar,alt geçitler ve müzeler dezenfekte ...
(Görüntülü) Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak için iyi beslenmek gerekiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uzm. Dr. Özkul Koronavirüsten korunmak ...
Paul Le Guen: Mustafa Aksoy, takımın en önemli oyuncularından biri
YEREL HABERLER Paul Le Guen: Mustafa Aksoy, takımın en önemli ...
(Görüntülü) Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat ...
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı
YEREL HABERLER Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı
Limak Enerji'den korona virüsüne karşı önlem
YEREL HABERLER Limak Enerji'den korona virüsüne karşı önlem
Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği Bursa Müftülüğü, camilerde tesbih, takke, takunya ve ayakkabı çekeceklerini korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kaldırdı
YEREL HABERLER Bursa'da Ulucami ve türbelerde virüs temizliği Bursa ...
Başkan Aktaş’dan virüs hassasiyeti! Fatura borcu olsa bile su kesilmeyecek
YEREL HABERLER Başkan Aktaş’dan virüs hassasiyeti! Fatura borcu olsa ...
Maskeli eldivenli okey... Kahvehanede de koronavirüs tedbiri
YEREL HABERLER Maskeli eldivenli okey... Kahvehanede de koronavirüs ...
(Özel) Korona virüs Uludağ'ı da vurdu...Sezon kapanıyor Bu yıl yoğun kar yağışı sebebiyle otelcilerin yüzü güldü
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs Uludağ'ı da vurdu...Sezon ...
Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın etti
YEREL HABERLER Okulları tatil oldu, öğrenciler yazıhanelere akın ...
(Görüntülü) Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma ...
Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ben de kendimi bıçakladım"
YEREL HABERLER Sevgilisini bıçaklayan sanık: "Önce o kendini sonra ...
İstiklal Marşının 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER İstiklal Marşının 99. yılı kutlandı
Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon
YEREL HABERLER Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi ...
Karacabey'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı
YEREL HABERLER Karacabey'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ...
Zabıta korona fırsatçılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Zabıta korona fırsatçılarına göz açtırmıyor
Otomobili uçuruma yuvarlayarak eşinin ölümüne neden olan kocaya yine müebbet
YEREL HABERLER Otomobili uçuruma yuvarlayarak eşinin ölümüne neden ...
Orakçı Mimarlık'da yeni proje heyecanı
YEREL HABERLER Orakçı Mimarlık'da yeni proje heyecanı
Engelli gençlere el uzattılar
YEREL HABERLER Engelli gençlere el uzattılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X