Korona virüsüne karşı altın tavsiyeler

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, korona virüsten korunma konusunda önemli uyarılarda bulunarak tedavi konusunda bilgiler verdi.

İlk kez Çin’de görülen ve daha sonra farklı ülkelere hızla yayılan korona virüs konusunda bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğunun tespit edildiğini söyledi. Hastalığın yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyetleriyle ortaya çıktığının altını çizen Uzm. Dr. Mustafa Ekici, daha ciddi vakalarda ise zatürree, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölümlerin bile söz konusu olabildiğini vurguladı.

Ekici, “Eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamıyor. Alınan numunelerde mevsimsel solunum yolu virüsü ya da bakteriyolojik etken tespiti koronavirüs varlığını devre dışı bıraktırmaz” diye konuştu.

Hasta takibi ve tedavi konusuna da değinen Uzm. Dr. Mustafa Ekici, şunları söyledi: “Tedavide solunum sıkıntısıyetmezliği olanlara ve şok hastalarına ek oksijen tedavisi tavsiye ediliyor. Şok bulgusu olmayan hastalarda sıvı tedavisi uygulanabilir. Gıda güvenliğine de mutlaka dikkat edilmeli. Çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gerekir. Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalı. El hijyenine dikkat edilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Hijyene dikkat edilmesi, sağlıklı beslenme ve uyku düzeninin sağlanması da ayrıca çok önemlidir.”

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