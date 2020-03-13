BEBKA 2020 yılı fizibilite desteği ve teknik destek programlarını başlattı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalar için kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik fizibilite desteği ve teknik destek programını başlattı.

Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amacıyla ilan edilen 2.000.000 TL bütçeli fizibilite desteği ile kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 2.300.000 TL bütçeli teknik destek programlarında yenilik ve verimlilik, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, kırsal kalkınma ve turizm tanıtımyerel kalkınma fırsatları alanlarında öncelikler belirlendi. Fizibilite desteği için talep edilebilecek destek tutarı asgari 25 bin TL ve azami 200 bin TL, destek oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. Destek programına yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, sivil toplum kuruluşları, birlik ve kooperatifler başvurabilecek.

Teknik destek programında ise faaliyet başına 75 bin TL’ye (öncelik bazında değişiklik göstermektedir) kadar yüzde 100 oranında destek sağlanacak. Bu program kapsamında, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacak. Teknik destek programına yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilecek.

BEBKA’dan yapılan açıklamaya göre teknik destek programı 30 Ekim 2020 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular MartNisan, MayısHaziran, TemmuzAğustos ve EylülEkim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek; fizibilite desteği programı ise 27 Ekim 2020 tarihine kadar açık kalacak, bu programa başvuru geldikçe değerlendirme yapılacak. Programlara ayrılan bütçenin belirtilen sürelerden önce kullandırılması durumunda program bütçesinin bittiği internet sitesinden duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacak. Programların başvuru rehberine ve daha ayrıntılı bilgiye www.bebka.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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