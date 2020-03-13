Büyükşehir’de eğitime ara verildi

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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BUSMEK) ile Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinde 1429 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiği açıklandı.

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