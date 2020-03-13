KETEM’den fazla mesâi

Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şâziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimi mart ayından itibaren Saat 20:00 kadar hizmet verecek.

Yapılan açıklamada, “Mudanya Şâziye Rüştü Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM biriminde kanser erken teşhisi için ücretsiz tarama yürütülmektedir. Meme kanseri için 4069 yaş grubundaki kadınlara mamografi, rahim ağzı kanseri için 3065 yaş grubundaki kadınlara smear ve hpvdna, kolon (kalınbağırsak) kanseri için 5070 yaş grubundaki kadın ve erkeklere GGK (dışkıda gizli kan) taramaları yapılmaktadır. Bu hizmetlere hafta içi mesâi saatlerinde her gün ulaşılabilmekle birlikte, mesâi saatlerinde erişemeyen vatandaşlarımız için Mart 2020 itibariyle başlamak üzere her çarşamba saat 20.00 ye kadar Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM birimimiz mesâi dışı hizmet verecektir” dendi.

Mudanya Kanser Çağrı Merkezi (224) 544 97 97 Mudanya Sağlıklı Hayat Merkezi (224) 544 32 95 no’lu telefonlardan bilgi sahibi olunabileceği açıklandı.

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