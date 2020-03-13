(Görüntülü) 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yenice Mahallesi Orhaniye Sokak'ta bulunan Zeki Hakandal?a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hakandal, hemen dışarı çıkıp, itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Bursa

2020-03-13 11:57:03



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