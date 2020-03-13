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Kalp krizi geçiren sürücüyü, polis aracına binip hastaneye götürdü

DHA

Kalp krizi geçiren sürücüyü, polis aracına binip hastaneye götürdü


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren Burak Özdemiroğlu (22), trafik polisleri tarafından hastaye yetiştirildi. Sağlık durumunun iyi olduğı öğrenilen sürücü, tedaviye alındı.  
Burak Özdemiroğlu, dün akşam 16 Y 0750 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken fenalaştı. Sürücü, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde aracını durdurdu. Duran otomobili fark edip yanına gelen trafik polisleri, fenalaşan sürücüyü hastaneye götürmek için harekete geçti. Özdemiroğlu, sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa alındı. Bir trafik polisi de otomobilin direksiyonuna geçti. Ekip otosunun eskortluğu eşliğinde, otomobili, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Burak Özdemiroğlu, tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polislerinin duyarlılığı takdir topladı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-03-13 12:17:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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