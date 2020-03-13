Omurgaya manuel tedavi ile dokunuş

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının büyük çoğunluğunun tedavi edilebilir ve önlenebilir olduğunu söyledi.

Modern hayat şartları ve gelişen teknoloji ile insanların yoğun iş temposunda hareketsiz ve bilgisayar karşısında daha fazla zaman geçirdiğini ifade eden Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Duruş bozukluğu, sabit pozisyonda çalışmak, fazla kuvvet gerektiren ya da vibrasyona maruz kalınan işler, tekrarlayıcı hareketler, soğuk ya da aşırı sıcak ortam, kötü ergonomik donanım bu rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Bütün bunlara ilaveten kişide var olabilecek monoton iş ya da iş memnuniyetsizliği, fazla iş yükü ve sorumluluk, yetersiz iş arkadaşlığı, aşırı kilo ve sigara gibi kişisel ya da psikososyal sebepler de eklendiğinde omurga sağlığımız ciddi tehdit altında kalıyor’’ dedi.

Son yıllarda giderek artan bel fıtığı, boyun fıtığı ve düzleşmeler, bel kayması (1. derece stabil), sakroiliak sendrom, kalça ve omuz sıkışma sendromu, dizlerde kireçlenme gibi rahatsızlıklara dikkat çeken Dr. Şahabettinoğlu, “Uyguladığımız manuel (elle) fizik tedavi ile bu hastalıklarda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Manuel tedavide hastalıklı bölgeye ellerle birtakım bastırma, germe, döndürme gibi manevralar, teknikler uygulanır. Genellikle hafif vak'alar 2 ila 4, orta vak'alar 5 ile 6, ileri vak'alar ise 8 ile 10 seans sürebilmektedir. Bu tedavinin masaj ile ilgisi yoktur. Klasik bir tıp tedavisidir. Genellikle herhangi bir ilaç tedavisi de gerekmediği için ilaçların yan etkileri de söz konusu olmamaktadır” dedi.

Sağlıkta koruyuculuğun esas olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Özellikle omurga rahatsızlıklarında, günlük hayatta alacağımız bir takım tedbirlerle ağrı riskini azaltabiliriz. Hareketli olmak ve egzersiz yapmak toplum sağlığının geliştirilmesinde, birçok kronik hastalıktan korunmada ve erken ölümlerin önlenmesinde önemli rol oynar. Fizikî aktivite ve sağlık durumu arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Hareketteki artış, sağlık durumunda gelişmelere öncülük etmektedir. Omurga ağrıları önemsenmeli, kişiler doğru vücut biyomekanikleri konusunda eğitilmeli ve egzersize yönlendirilmelidir. Günlük hayatta ağır kaldırmaktan kaçınmaya ya da ağır nesneleri, dizleri bükerek çömelip, ağırlığı kollara ve bacaklara vererek kaldırmaya özen gösterilmelidir. Ayakta uzun süre durmaktan kaçınmaya, uzun süre oturmaktan sakınmaya, işimiz gereği oturuyorsak yarım saatte bir ayağa kalkıp vücudumuzu esnetmeye, uzun süre aşağı bakmamaya, bilgisayar ve cep telefonu kullanmada kontrollü olmaya, yükseğe uzanmamaya dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, spor ve fiziksel çalışmalar maalesef yanlış yapıldığında omurga yaralanmalarının kaynağı da olabilmektedir. Bu sebeple özellikle başlangıçta bir medikal egzersiz uzmanı olan kişisel antrenörlerden yardım almak ihmâl edilmemelidir. Çünkü medikal egzersiz, koruyucu tedavinin en önemli kısmı ve olmazsa olmazıdır” şeklinde konuştu.

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