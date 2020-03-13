Ekonomi Zrivesi ertelendi, Uludağ'da oteller sezon kapatmaya hazırlanıyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) TÜRKİYE´nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ´da, sezon sonuna yaklaşıldı. Ekonomi Zirvesi'nin ertelenmesinin ardından, 15 Mart'tan itibaren sezon kapatan Uludağ'da, bazı oteller kapanış hazırlığına başladı.

Uludağ'da kış turizmi sezonunun son günlerine doğru kar kalınlığı 76 santimetre olurken, günübirlikçilerin bölgeye ziyaretleri devam ediyor. 20-21 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Ekonomi Zirvesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle 27-28 Kasım'a ertelenmesi üzerine, sezon sonuna gelen Uludağ'da oteller de kapanmaya hazırlanıyor.

'VİRÜSÜN YAYILMASIYLA TURİZMDE DURAKSAMA GÖRÜLÜYOR'

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, Uludağ´daki kış turizmi sezonunun karın yeterli derece oluşmasıyla başlayıp, erimesiyle sona erdiğini anlatarak, "Şu ana kadar bölgemizde herhangi bir virüs bulgusuna rastlanılmadı. Burada sezon zaten Mart ayının 15´inden itibaren sona eriyor. Erken bitme gibi bir durum söz konusu değil. Virüsün yayılmasıyla beraber iç ve turizmde duraksama görülüyor, bu çok doğal çünkü insanlar seyahat etmekten çekiniyor, korkuyor. Bazı ülkeler seyahati yasaklamış durumda, bu süreç ne kadar sürer bilemiyoruz. Turizmin tüm segmentlerinde daralma görülecektir, tedbirini almamız gerekiyor. Zor durumdaki acentalarımıza nefes alabilmeleri için bakanlığın ve sektörün STK´larının geçici süreçte yardımcı olması gerekiyor" dedi.

VATANDAŞLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Uludağ´daki bir otelin yöneticisi Harbi Türk ise, sezonu kapatmadıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz dönemlerde otellerin Ekonomi Zirvesi´nin ardından sezon kapattıklarını ifade eden Türk, "Zirvenin ertelenmesinin ardından bazı oteller sezon kapanışını erkene aldı. Mart´ın 20´sinden sonra, otellerin bir çoğu zaten sezonu kapatıyordu. Ekonomi Zirvesi ertelenince bazı oteller bunu bir hafta öne çekti. Geçtiğimiz haftasonu birçok insan Uludağ´a gelmeye devam etti. Burada kar kalınlığı yeterli seviyede ve hava gayet güzel. Günübirlikçiler gelmeye devam ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-03-13 15:56:04



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