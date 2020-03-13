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7’den 70’e çini eğitimi

İHA

Çini sanatına gönül vermiş Kültür Bakanlığı Sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, her yaştan öğrencisine verdiği eğitimleriyle insanları hayata bağlıyor.

7’den 70’e çini eğitimi

Çini sanatına gönül vermiş Kültür Bakanlığı Sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, her yaştan öğrencisine verdiği eğitimleriyle insanları hayata bağlıyor.
Bugüne kadar 3 binin üzerinde eser ortaya çıkaran Kültür Bakanlığı Sanatçısı Hatice Şehnaz Baykal, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde verdiği eğitimlerle insanlara sanat öğretiyor. Çok sayıda kişinin çini sanatı ile buluşmasını sağlayan Baykal, onların hem stres atmasına hem de meslek sahibi olmalarına da vesile oluyor. Bursa’da 30’a yakın kadın ile bir araya gelen Baykan, çini sanatının inceliklerini anlattı.
Belli aralıklarla Türkiye’nin dört bir yanında 7’sinden 70’ine herkese eğitimler verdiğini belirten Baykal, “Eğitimler kişiye özel ve topluk olarak değişiyor. Hobi amaçlı gelenler, eğitimin sonunda kendi iş imkanını da bulmuş oluyor. Bugüne kadar 3 binin üzerinde eser çıkardım. Yılda ortalama 100’ün üzerinde kişiye eğitim veriyorum. Çini çok farklı bir sanattır. Çoğu insan başladığı zaman bırakamıyor” dedi.
Bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Türk çinisini dünyaya tanıttığını belirten Baykal, “Birçok elçilikte sergiler ve galerilerle Türk çinisini dünyaya tanıyorum. Bir çok ünlü siyasetçiye özel olarak çinilerimi gönderdim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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