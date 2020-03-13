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Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı

İHA

Muradiye Camii cemaatine kolonya ikramı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla tarihi Muradiye Camii’nde Cuma Namazı sonrasında cemaate kolonya ikramında bulunuldu. Camideki din görevlilerinin bu örnek davranışı cemaatin takdirini topladı.
Türkiye’de korona virüsüne karşı bakanlıklarca alınan tedbirler kamuoyuna açıklanmasının ardından toplumdaki duyarlılıkta artış olduğu gözleniyor. Uzmanlar virüsten korunmanın en etkili yönlerinden birinin kişisel hijyen ve temizlik olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle ellerin sık sabunlu suyla yıkanması, kolonya ile dezenfekte edilmesi virüsle mücadelede en etkili yöntem olduğunun belirtilmesi üzerine Muradiye Camii din görevlileri Cuma namazı sonrasında cemaate kolonya ikramında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu hafta Cuma hutbesi konusunu korona virüsüne ayırmasının toplumsal duyarlılığa olumlu etki etmesi beklenirken, cami cemaati kendilerine ikram edilen kolonya nedeniyle Muradiye Camii din görevlilerine teşekkür etti.

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