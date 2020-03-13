Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü 

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde üçüncü katın penceresinden düşen 3 yaşındaki Abdülselam Muhammed Hatip, hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesindeki Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında yaşayan Suriye uyruklu Ahmet-Yasemin Muhammed Hatip çiftinin oğlu Abdülselam, odasında oynarken çıktığı pencereden düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Abdülselam Muhammed, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-03-13 21:02:39



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