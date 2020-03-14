TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'ya konuk oluyor

Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 23'üncü haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´ndaki karşılaşma saat 13.00´de başlayacak.
Ligde 15 galibiyet, 7 mağlubiyeti bulunan ve 5'inci sırada yer alan mavi-yeşilliler, ligdeki son maçında sahasında Afyon Belediyespor´u mağlup ederken; 16 galibiyet, 5 mağlubiyetle (bir maç eksiğiyle) dördüncü sırada bulunan Fenerbahçe Beko da deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta´yı yenmeyi başarmıştı. İki takım arasında Bursa´da oynanan sezonun ilk yarısındaki maçı Bursa temsilcisi 82-76 kaybetmişti.
Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ arasındaki 23'üncü hafta mücadelesi yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanacak. Saat 13.00´de başlayacak karşılaşmayı Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Alper Özgök hakem üçlüsü yönetecek.
Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu´nun (TBF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına seyircisiz oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-14 12:25:57
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