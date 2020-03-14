Karacabey Belediyespor şampiyonluk virajında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karacabey Belediyespor şampiyonluk virajında

DHA

Karacabey Belediyespor şampiyonluk virajında


Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) Ligde en yakın rakibinin 19 puan önünde yer alan Karacabey Belediyespor, şampiyonluk için geri sayıma başladı.
Kelkit Belediyespor karşısında kazanmak istediklerini belirten Başkan İsmail Ülker, "Adım adım şampiyonluğa koşan bir takıma Karacabey´i seven herkesin destek vermesini bekliyoruz. Eğer bu maçı alırsak ve bir maçı eksik Pazarspor'da evinde puan kaybederse, 6 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, taraftarı önünde Kelkit Belediyespor´la karşı karşıya gelecek. 61 puanla grubunda lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, en yakın rakibi Somaspor´un 19 puan önünde yer alıyor. Yarın saat 15:00´da Fehmi Gerçeker Stadı´nda oynanacak müsabakayı Abdullah Volkan Aydın, Ferhat Dalgıç ve Muhammet Munir Dadı´dan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.
Karacabey Belediyespor, şu ana kadar evinde oynadığı 13 maçta hiç mağlup olmazken, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Play-off hedefi bulunan Kelkit Belediyespor ise, dış sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 5´ini kazanırken, 2 beraberlik ve 6 da yenilgi aldı. Konuk Kelkit Belediyespor, deplasmanda oynadığı son 2 maçını kazanmayı başardı.
Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, şampiyonluğa çok yaklaşan Karacabey Belediyespor´a destek vermek için tüm ilçe halkını bu maça davet etti.
Play-off hedefi bulunan konuk takımın ciddi bir ekip olduğuna dikkat çeken Ülker, "Her zaman dile getirdiğimiz gibi, tek hedefimiz şampiyon olarak 2'nci Lig´e yükselmektir. Sahamızda konuk edeceğimiz Kelkit Belediyespor, son haftalarda yakaladığı çıkışla play-offu zorluyor. Özellikle dış sahada topladığı puanlara baktığımızda, bizi zor bir maç bekliyor. Adım adım şampiyonluğa koşan bir takıma Karacabey´i seven herkesin destek vermesini bekliyoruz. Eğer bu maçı alırsak ve bir maçı eksik Pazarspor'da evinde puan kaybederse, 6 hafta öncesinden şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. O nedenle pazar günü stadın tıklım tıklım dolmasını istiyoruz. Karacabey halkının bu takıma sahip çıkması gerekir" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-03-14 12:25:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Polisten zehir tacirine darbe
YEREL HABERLER Polisten zehir tacirine darbe
Tek mermi ile Fransız denizaltısı ve 28 askerini teslim almıştı...O kahramana vefa Çanakkale Savaşları'nın ünlü kahramanı Müstecip Onbaşı, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Tek mermi ile Fransız denizaltısı ve 28 askerini teslim almıştı. ...
Azı karar çoğu zarar; soframızdaki tuz
YEREL HABERLER Azı karar çoğu zarar; soframızdaki tuz
Ebru sanatı kültürleri buluşturdu
YEREL HABERLER Ebru sanatı kültürleri buluşturdu
Başkandan lösemili çocuğa unutamayacağı özel sürpriz
YEREL HABERLER Başkandan lösemili çocuğa unutamayacağı özel sürpriz
Bursalı fotoğrafçı dünya arenasında Bursalı doğa fotoğrafçısına milli görev Türk Milli Takımı'na seçilen Bursalı doğa fotoğrafçısı Orhan Turhan 2020 Rusya Dünya Kupasında Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Bursalı fotoğrafçı dünya arenasında Bursalı doğa ...
Biyofrekans ve ozon tedavisiyle bağışıklık sisteminizi güçlendirin
YEREL HABERLER Biyofrekans ve ozon tedavisiyle bağışıklık ...
Bu kadarına da pes Sosyal medyada aynı fotoğrafı 4 farklı hastane adıyla virüs varmış gibi paylaştılar
YEREL HABERLER Bu kadarına da pes Sosyal medyada aynı fotoğrafı 4 ...
Kabakları oyup hayvan figürlü çocuk lambası yaptı
YEREL HABERLER Kabakları oyup hayvan figürlü çocuk lambası yaptı
(Görüntülü) Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam ...
Uludağ'da korona tedbiri Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı Uludağ'da telesiyejler ilaçlandı
YEREL HABERLER Uludağ'da korona tedbiri Yerli ve yabancı turistlerin ...
Mustafakemalpaşa'da 'Çiftçi Bayramı'na korona engeli
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da 'Çiftçi Bayramı'na korona engeli
Pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pencereden düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını ...
Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü 
YEREL HABERLER Pencereden düşen 3 yaşındaki Abdülselam öldü 
Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi
YEREL HABERLER Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi
Dündar’dan muhalefete sert tepki: “Algı operasyonu yapıyorlar”
YEREL HABERLER Dündar’dan muhalefete sert tepki: “Algı operasyonu ...
Gürsu’da marketlerde fâhiş fiyat denetimleri
YEREL HABERLER Gürsu’da marketlerde fâhiş fiyat denetimleri
Şehit Salih Altun Parkı açıldı Şehidin adı parkta yaşatılacak Osmangazi parklarla donatılıyor
YEREL HABERLER Şehit Salih Altun Parkı açıldı Şehidin adı parkta ...
Alt yapı faaliyetlerine ara verildi
YEREL HABERLER Alt yapı faaliyetlerine ara verildi
Korona paniği asılsız çıktı...O kadın hastane odasında şimdi dantel örüyor
YEREL HABERLER Korona paniği asılsız çıktı...O kadın hastane ...
(Görüntülü) Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
YEREL HABERLER (Görüntülü) Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs ...
Özhan’da hijyen üst seviyede
YEREL HABERLER Özhan’da hijyen üst seviyede
TOFAŞ Spor Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması
YEREL HABERLER TOFAŞ Spor Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X