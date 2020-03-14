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Çavuşoğlu: “Bursa’da korona vak’ası yok”

İHA

AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da korona virüsü vak'ası bulunmadığını belirterek, yetkili ağızlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususunda vatandaşları uyardı.

Çavuşoğlu: “Bursa’da korona vak’ası yok”

AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa’da korona virüsü vak’ası bulunmadığını belirterek, yetkili ağızlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususunda vatandaşları uyardı.
Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım Erikli Mahallesi'ne kazandırdığı millet kütüphanesinin açılışında konuşan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni döneme dâir birçok projeyi anlattığını, ancak en çok dikkat çeken projelerin millet bahçeleri ve millet kıraathaneleri olduğunu vurguladı. Bu iki projenin sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum için büyük önem taşıdığını dile getiren Çavuşoğlu, “Bu hedef doğrultusunda Bursa’mızda da önemli yatırımlar yapılıyor. Atatürk Stadının oradaki millet bahçesi bitmek üzere. Yine yaklaşık 250 dönüm alan üzerindeki Vakıf Parkı’mız tamamlanmak üzere. Bundan sonra da devam edecek millet kıraathaneleri silsilesinin bir tanesini bugün Yıldırım’da açıyoruz. Biz Bursa’yı âbâd etmek için merkezî hükümetimizle, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle gece gündüz çalışıyoruz. Biliniz ki emanetiniz ehil ellerde. Bu toplumun genç beyinleri, bugün gelişmiş diye tabir ettiğimiz batıda doğan hangi yenilik varsa hepsini gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. Yeter ki biz onlara bu imkânları sunalım” dedi.
Çavuşoğlu, gündemde olan korona virüsle ilgili olarak da Bursalıların gönlüne su serpti. Bursa’da korona virüsü vak’ası bulunmadığını ifade eden Çavuşoğlu, yetkili ağızlardan yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi hususunda vatandaşları uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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