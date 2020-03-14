Kızılay’ın gençlik kampı için çalışmalar sürüyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, Bursa’nın değerlerinden olan Kızılay Gençlik Kampı’nın yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret etti. Burada şubelerinin faaliyetleri ve Kızılay Gençlik Kampı’nın yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalarını anlatan Gürkan, daha sonra yönetim kurulu üyeleri ve Mudanya İlçe Koordinatörü Mustafa Bayrak ile birlikte Kaymakam Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti. Gürkan, Kızılay Gençlik Kampı’nın yeniden açılması çalışmalarında gelinen noktayı anlatarak destek istedi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Davut Gürkan, Kızılay Gençlik Kampı’nın Bursa’nın önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Bu şuur ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürkan, kampın en kısa zamanda yeniden hayata geçirilebilmesi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.