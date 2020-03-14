TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Boluspor: 1

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Boluspor ile 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Özer Hurmacı’nın kullandığı köşe atışı sonrası Traore kafa vuruşunu yaparken kale ağzında topa son dokunan Selçuk Şahin, rakip fileleri havalandırdı. 10

20. dakikada rakibinin pas hatasıyla birlikte topla ceza sahasına doğru yönelen Rok Kidric, pozisyonunu kaybetmesine rağmen topu güçlükle Mustafa Durak’a aktardı. Mustafa ise düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 11

45. dakikada Taore serbest vuruşunu pas şeklinde kullanarak Seleznov’a topu gönderdi. Ukraynalı oyuncu ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan yerden vuruşunu yaparken, Boluspor savunmasında Fethi Özer son andaki müdahalesiyle topu çizgiden çıkardı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

81. dakikada sol kanattan Kerem Can Akyüz’ün ortaladığı topa kale önünde uygun pozisyonda Yevgen Seleznov dokunuşunu yaparken, kaleci Orlando Mosquera iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

89. dakikada Boluspor’da sol kanattan gelişen atakta Kubilay’ın kale önünde sert vuruşunda top üst direkten döndü.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Mavi xx

Bursaspor: Çağlar xx, Tayfur xx, Diarra xx, Anıl xx, Kerem Can xx, Selçuk Şahin xxx (Ali Akman dk. 80 ?), Shehu xx, Traore xx, Özer x (Recep Aydın dk. 58 x), Kubilay x (Burak Kapacak dk. 58 xx), Yevgen Seleznov xxYedekler: Emrullah, Onur, Cüneyt, İsmail, Sedat, Aykut, Burak Altıparmak

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Mosquera xx, Sincere xx, İsmail Konuk xx, Fethi Özer xx, Hayrullah Bilazer xx, Mustafa Durak xx, Melih Okutan xx (Burak Bekaroğlu dk. 84 ?), Cumali Bişi xx, Gökhan xx, Emir Halilovic x (Arif Morkaya dk. 78 x), Rok Kidric xx, (Kubilay Türk Yılmaz dk. 65 x)

Yedekler: Yavuz, Emre, Bilal, Mutlu

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Selçuk Şahin (dk. 7) (Bursaspor), Mustafa Durak (dk. 20) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Emir Halilovic (Boluspor)

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