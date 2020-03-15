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Mudanyalı miniklere yangın eğitimi

İHA

Mudanyalı miniklere yangın eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen proje ile Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu ikinci sınıf öğrencilerine yangın eğitimi verildi.
Bursa’da 2019 yılında il genelinde 9353’ü yangın, 7474’ü arama kurtarma ve 278’i selsu baskını olmak üzere toplam 17 bin 300 olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, eğitim çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bursa genelinde 2019 yılında 139 bin 59 kişiye temel yangın eğitimi veren itfaiye, bu kez Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın projesi kapsamında minik öğrencilerle buluştu. Mudanya Hasan Bey Sanat Merkezi’ndeki eğitimde Mudanya Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu ikinci sınıf öğrencileri, yangın anında ve ev kazalarına karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Karşılıklı sohbet havasında geçen eğitime küçük öğrenciler de meraklı sorularıyla eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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