Gemlik Belediyesi koronaya karşı bilinçlendiriyor

Gemlik Belediyesi gündemdeki yerini koruyan koronavirüs (covid19) hastalığına karşı bilgilendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de ilk koronaviris hastalarının tespit edilmesinin ardından tüm devlet kurumları bilgilendirici çalışmalara başladı. Gemlik Belediyesi de ilçedeki vatandaşları koronavirüs olarak bilinen Covid19’a karşı bilgilendirmek için yoğun mesai harcıyor.

İlk olarak hazırlanan bilgilendirme görsellerini reklam panolarına, Gemlik’in işlek yerlerine yerleştiren belediye yetkilileri, özellikle sosyal medyadan da bilgilendirmelere yoğun olarak devam ediyor. Ayrıca Gemlik Belediyesi tarafından şimdilik 15 bin adet bastırılan salgın hastalıklara karşı korunma klavuzu da ilçenin işlek yerlerinde zabıta ekipleri tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Okullara ulaştırılan binlerce broşürün dışında zabıta ekipleri cami çıkışları ve işlek yerlerde Gemliklileri bilinçlendirmek için broşür dağıtımı gerçekleştiriyor.

“Ellerimizi sık sık yıkamalı, hapşırırken ağzımızı mendille kapatmalıyız”

Herkesi panik yapmadan tedbirli olmaya çağıran Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemliklerin bilinçlenmesine katkı sunan zabıta ekiplerine teşekkür etti. Binlerce bilgilendirici broşürün vatandaşlara ulaştığını belirten Başkan Sertaslan, “Bütün virüsler bizlerin bilinçlenmesi ile ortadan kalkabilir. Ülkemizde de görülen Çin kaynaklı bu virüs, özellikle 60 yaş ve üzerinde ağır seyrediyor. Doktorların anlattıklarına göre yüksek ateş ve nefes darlığı ile kendini gösteren bu hastalık ülkemiz dışında hızla yayılıyor. Devlet kurumlarımızın aldığı tedbirler ile ülkemizde durum kontrol altında. Bizlerin de özellikle ellerimizi sık sık yıkamaya, kabalık ortamlara gerekmedikçe girmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Ayrıca öksürüp hapşırırken mutlaka tek kullanımlık mendiller ile yüzümüzü kapalı, kirlenen ellerimizle ortak kullanım alanlarına dokunmamaya özen göstermeliyiz. Yaşlı vatandaşlarımız bir süre evde dinlensinler, gerekmedikçe dışarı çıkmasınlar. Yaz aylarında etkisini yitirmesi beklenen bu virüsü alacağımız tedbirlerle hep birlikte ülkemizden defedeceğiz.” diye konuştu.

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