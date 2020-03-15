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Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-87

DHA

Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-87


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Semih Vural, Hüseyin Çelik
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 17, Chris Jones 29, Perry Jones 5, Gian Lopez 20, Can Maxim Mutaf 3, Gerald Robinson 18, Ender Arslan 6, Tevfik Akdamar, Dusan Cantekin, Evren Büker, Tuğberk Gedikli
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Gotcher 20, Ömer Utku Al 8, Birkan Batuk 9, Burak Can Yıldızlı 10, Oğuz Savaş 10, Nemanja Drusic 27, Sabahattin Can Göndür 3, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı
1.PERİYOT: 19-24
DEVRE: 39-47
3.PERİYOT: 67-66
5 FAUL: 36.49 Oğuz Savaş (Beşiktaş Sompo Sigorta)ING Basketbol Süper Ligi´nde Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Sigorta´yı 98-87 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
ING Basketbol Süper Ligi´nin 23´üncü hafta mücadelesinde, Frutti Extra Bursaspor seyircisiz oynanan maçta Beşiktaş Sompo Sigorta´yı ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmaya her iki ekip de dengeli başlarken, periyodun son dakikalarına doğru pota altı etkinliğini artıran konuk ekip bu bölümü 19-24 önde tamamladı.
İkinci periyotta da hücumlarını Nemanja Durisic üzerinden pota altı etkinliğini sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta, 15´inci dakikada Birkan Batuk´un dış atış isabetiyle birlikte farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Periyodun kalan bölümlerinde Chris Jones´un sayılarına Durisic ile cevap veren konuk ekip, soyunma odasına da 39-47´lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte toparlanan Frutti Extra Bursaspor, Gabriel Olaseni ve Chris Jones´un basketleriyle farkı 3´e indirdi: 44-47. Konuk ekibin Birkan ve Toddrick Gotcher´in dış atış isabetleriyle farkı koruma çabalarına karşın Gabriel Olaseni´nin sayılarıyla skoru 27´nci dakikada 61-61´e eşitleyen ev sahibi, Chris Jones´un basketiyle de öne geçti. Final periyoduna ise Frutti Extra Bursaspor´un 67-66´lık üstünlüğü ile başlandı.
Son periyotta bambaşka bir görüntü çizen Frutti Extra Bursaspor, Chris Jones´un orta mesafe isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 81-71. Bu andan itibaren oyunu tutan ev sahibi, Gabriel Olaseni ve Gian Lopez´in de skorerliğiyle skor avantajını son dakikalara taşıdı. Konuk ekibin çabası sonucu değiştirmezken, Frutti Extra Bursaspor son anlardaki mücadelesiyle parkeden 98-87´lik galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2020-03-15 14:56:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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