Meteroloji Genel Müdürlüğü uyardı Bursa için zirai don uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için zirai don uyarısında bulundu. Bursa için yarın 18.00'dan Cuma günü saat 09.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' kategorisinde uyarı yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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