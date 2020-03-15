Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

DHA

Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0


Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -
STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Abdullah Volkan (xx), Ferhat Dalgıç (xx), Muhammet Munir Dadı (xx)
KARACABEY BELEDİYE SPOR: Hasan Kaya (xxx) Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Sefa (xxx) (Dk.90 Berk), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Ahmet), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.26 Said)
1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun (x) Alparslan (x), Emre (xx) (Dk.73 Tayfun Keskinoğlu), Hamza (xx), Ensar (x) (Dk.46 Tayfun Çulha), Tufan (x) (Dk.59 Hayri), Erkan (xx), Enes (xx), Mert (x), Adem (x), Halil (x)
GOL: Dk.10 Abuzer (Karacabey Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Muhammet, Sergen (Karacabey Belediye Spor) Tufan, Alparslan, Hamza, Mert, Tayfun Keskinoğlu (1954 Kelkit Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediye Spor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor´u Abuzer'in 10'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64´e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı.
1´nci dakikada Abuzer´in vuruşunda kaleci Ceyhun topa müdahale ederek kaleye giden topu ceza sahasına çeldi.
10´uncu dakikada Abuzer ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
45´inci dakikada Emre´nin kullandığı serbest vuruşta Enes´in kafa vuruşu sonucu top auta çıktı.
53´üncü dakikada İlyas´ın kullandığı korner vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ceyhun son anda kornere çeldi.
56´ncı dakikada Said´in vuruşunda kaleci Ceyhun topu kornere çeldi.
58´inci dakikada İlyas´ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Caner topu son anda kornere çeldi.
60´ıncı dakikada Sefa´nın korner atışı sonucunda Onur´un kafa vuruşunda top üst direğe çarparak kale çizgisinin üzerinden sekerek ceza sahasına geri döndü.
78´inci dakikada İlyas´ın serbest vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
90´ıncı dakikada İlyas´ın korner vuruşunda kaleci Caner topa son ande müdahale ederek ceza sahasına çeldi.
Mücadelede başka gol olmayınca Karacabey Belediye Spor, 1954 Kelkit Belediyespor´u 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-03-15 18:04:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit ...
Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
Nilüfer’in sultanları Beşiktaş’ı 3-0 yendi
YEREL HABERLER Nilüfer’in sultanları Beşiktaş’ı 3-0 yendi
Bursaspor'un borcu açıklandı!
YEREL HABERLER Bursaspor'un borcu açıklandı!
Meteroloji Genel Müdürlüğü uyardı Bursa için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteroloji Genel Müdürlüğü uyardı Bursa için zirai ...
Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-87
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta: ...
Bursa'da teleferik saatlerine güncelleme
YEREL HABERLER Bursa'da teleferik saatlerine güncelleme
Fırsatçılar cezalandırılacak
YEREL HABERLER Fırsatçılar cezalandırılacak
Mustafakemalpaşa tarımda 'önder' olacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa tarımda 'önder' olacak
Emircan Ayaklı’dan milli gurur
YEREL HABERLER Emircan Ayaklı’dan milli gurur
‘Gece gündüz, milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz’
YEREL HABERLER ‘Gece gündüz, milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz’
Tatamide Büyükşehir farkı
YEREL HABERLER Tatamide Büyükşehir farkı
Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta ...
Osmangazi’de gün tertemiz başlıyor Dündar’ın talimatı ile gece de ilaçlama başlatıldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de gün tertemiz başlıyor Dündar’ın talimatı ...
Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada
YEREL HABERLER Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada
Glutatyon ile yaşlanmaya son
YEREL HABERLER Glutatyon ile yaşlanmaya son
Kestel Belediyesi’nden ‘Koronavirüs’ önlemleri
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden ‘Koronavirüs’ önlemleri
Ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığa ağır tahrik indirimi
YEREL HABERLER Ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığa ağır ...
Gemlik Belediyesi’nden koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi’nden koronavirüs önlemi
Gemlik Belediyesi koronaya karşı bilinçlendiriyor
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesi koronaya karşı bilinçlendiriyor
116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi
YEREL HABERLER 116 toplu taşıma aracı tek tek dezenfekte edildi
Karacabey'de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu 9'uncu Karacabey Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Karacabey'de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı ...
Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler Dokunmadan oyun oynayan çocuklar, kolonyalarını da eksik etmiyor
YEREL HABERLER Dokunmadan oyun oynamayı öğrendiler Dokunmadan oyun ...
Engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren sanığın cezasında `ağır tahrik´ indirimi
YEREL HABERLER Engelli ablasına tecavüz eden genci öldüren sanığın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X