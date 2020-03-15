TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor’u 10 mağlup etti.
Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64’e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı.
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