Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi

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Bursaspor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yapılan "üyelikten çıkarma" oylaması sonucunda, Bursaspor eski Başkanı Ali Ay, genel kurul üyeliğinden çıkarıldı.

Oylama Bursaspor Divan Kurulu Başkanlığı tarafından kapalı olarak yapıldı. Sayılan oylar sonucunda, Ali Ay'ın 76'ya 73 oyla üyelikten çıkarılması kararı çıktı.

Karar genel kurul tarafından onaylanırken, Ali Ay'ın kongre salonuna gelmediği görüldü.

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