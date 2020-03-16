İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"BandırmaYenikapıBostancı 07:45 seferi, KadıköyYenikapıBursa 08:10 seferi, BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy 08:30 seferi, KadıköyYenikapıBursa 09:50 seferi, BursaYenikapıKadıköy 10:30 seferi"

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“Saat 07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya) seferi.”

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