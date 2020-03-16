14 gün kuralına uymayanlara kötü haber

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs vakalarının ardından Sağlık Bakanlığı aldığı önlemlerle diğer ülkelere örnek olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda sosyal medyada yer alan aralarında birçok ünlünün de yer aldığı ve yurt dışından gelmelerine rağmen bazı vatandaşların 14 gün kuralına uymadığı şeklinde paylaşımlara tepkiler yine sosyal medyadan geliyor.

Bazı vatandaşlar, 14 gün kuralına uymayanlara ceza verilmesi konusunda paylaşımlar yaparken, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı’nın gelen şikayetleri değerlendireceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’nın umre ziyaretinden dönen bir vatandaşta korona virüs test sonucunun pozitif çıkmasını açıklamasının ardından Türkiye'deki vaka sayısıda 18'e yükseldi. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılırken, hafta sonu umreden dönen 10 bin 330 kişi Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmaya başlandı.

Korona virüs ile ilgili önlemler kapsamında bakanlıkça daha önceki günlerde de hem yurtdışı gezilerinden hemde umre ziyaretinden gelen ve evde 14 gün istirahat kuralına uyması söylendiği halde buna uymayan vatandaşlar konusunda şikayetler başladı.

Toplu açık alanlarda, kafe, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde gezen bu kişiler hakkındaki şikâyetlerin artması üzerine iki bakanlığın harekete geçeceği iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın konuyu değerlendirdiği ve bu kapsamda evde 14 gün istirahat etmesi kuralına gerektiği halde uymayanların da dışarıda yakalandığı anda karantinaya alınarak 14 gün gözlem altına alınacağı iddia edildi.

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