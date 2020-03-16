Büyükşehirli raketler dört dörtlük

Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, beşinci etap maçlarında oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi beşinci etap playoff maçları Antalya’da tamamlandı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün Adana MTİ takımını 41 ve İstanbul BŞB takımını 40’lık sonuçlarla mağlup etti. İkinci gün maçlarında önce Trabzonspor’u 40, ardından Bu Piliç’i 41 mağlup eden yeşilbeyazlılar oynadığı dört maçı da galibiyetle tamamlamayı bildi. Playoff grubunda puanını 17’ye yükselterek liderliğini sürdüren Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig altıncı etap maçlarını 23 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da oynayacak.

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