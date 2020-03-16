Bursa’nın örnek grubu iyilik dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa’nın örnek grubu iyilik dağıtıyor

İHA

Mustafakemalpaşa Yardım Gönüllüleri adıyla kurulan yardım grubu, ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü kurmaya devam ediyor.

Bursa’nın örnek grubu iyilik dağıtıyor

Mustafakemalpaşa Yardım Gönüllüleri adıyla kurulan yardım grubu, ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü kurmaya devam ediyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde örnek bir grup olarak son dönemlerde dikkat çeken ve yardıma ihtiyacı olan kişilere destek sağlayan yardımseverler, sosyal medya sayfasından şeffaf bir şekilde yapılan yardımları ve ihtiyaçları paylaşıyor.
Bir aileye yardım etmek için başlayan hareket kısa süre içerisinde büyük bir organizasyona dönüşürken, oluşum hakkında konuşan Rabia İkizceli: “Biz bir köprü görevi görüyoruz. Para ya da malzeme toplama gibi bir durumumuz bulunmuyor. Ailelerin ihtiyaçlarına göre paylaşımlar yaparak imkanı olan kişilerden bu yardımları alarak ailelere ulaştırıyoruz. Yardım etmek isteyenler dilerse bizlerle birlikte gelerek yardımın gerçekten ihtiyaç sahibine de ulaştığını görebiliyor.” dedi.
Yardım konularında en büyük problemin “güven” sorunu olduğunu aktaran İkizceli, “Herhangi bir para toplama durumumuz olmadığından dolayı bu güven sorununu aştık. Yardım etmek isteyenler, istediği takdirde bizimle birlikte yardımı ulaştırabiliyor. Geçtiğimiz yıl 100’ü aşkın çocuğa bayramlık alarak onları sevindirdik. Ramazan Bayramı için yardım etmek isteyenlere yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.
Yardım dağıtımlarında unutulmaz anlar yaşadıklarını anlatan İkizceli, bir ailenin yardıma ihtiyaç duyduğunu öğrendikten sonra aileye yardım için gittiklerini belirterek, “Eve gittiğimizde çocukların sabahtan beri hiçbir şey yemediklerini öğrendik. Hemen organize olarak eve yiyecekler götürdük. Evdeki küçük çocuk, poşette onca şey olmasına karşın direk ekmek poşetine yönelerek ekmeği aldı ve yemeğe başladı. Bu sahne bizim için hala unutulmazlardan birisi. Aklımıza geldikçe hala üzüntü duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Yardıma muhtaç kişilerin ve yardım etmek isteyenlerin kendilerine ulaşabileceğini aktaran İkizceli, özellikle Mustafakemalpaşalı esnaftan ve pazarcılardan uygun fiyatlarla ürün satışı yapılması noktasında destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı
YEREL HABERLER Evinde tüp patlayan yaşlı adam yaralandı
Karacabey Belediyesi’nden koronavirüs ile örnek mücadele Karacabey'de 3 günde topluma açık yerler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi’nden koronavirüs ile örnek ...
Büyükşehirli raketler dört dörtlük
YEREL HABERLER Büyükşehirli raketler dört dörtlük
Milyonları ilgilendiren karar İş yeri telefonuyla çok konuşan yandı Yüksek telefon faturası müdürün başını yaktı İş yeri telefonundan çok konuştu, kovuldu
YEREL HABERLER Milyonları ilgilendiren karar İş yeri telefonuyla çok ...
Koronanın sosyal medyaya saldığı virüsü dijital medyalar önledi
YEREL HABERLER Koronanın sosyal medyaya saldığı virüsü dijital ...
Bursa'da hayat durdu...Toplu ulaşım araçları bomboş
YEREL HABERLER Bursa'da hayat durdu...Toplu ulaşım araçları bomboş
Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik etti Yaşlı adama sokak köpekleri saldırdı
YEREL HABERLER Başıboş köpekler yaşlı adama saldırdı, hastanelik ...
"Virüs fırsatçılarını ihbar etmekten çekinmeyin" Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: "O fırsatçılar unutmamalıdır ki, alışveriş yapanların içerisinde kendi yakınları da bulunmaktadır" "Stokçu ve fırsatçılar kamu sağlığı ile oynamasın"
YEREL HABERLER "Virüs fırsatçılarını ihbar etmekten ...
Bursalı berberlerden çevreye büyük destek
YEREL HABERLER Bursalı berberlerden çevreye büyük destek
14 gün kuralına uymayanlara kötü haber
YEREL HABERLER 14 gün kuralına uymayanlara kötü haber
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi
YEREL HABERLER Ali Ay, Bursaspor'dan ihraç edildi
Bursaspor'da eski başkan Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
YEREL HABERLER Bursaspor'da eski başkan Ali Ay, kulüp üyeliğinden ...
TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit ...
Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: ...
Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
Nilüfer’in sultanları Beşiktaş’ı 3-0 yendi
YEREL HABERLER Nilüfer’in sultanları Beşiktaş’ı 3-0 yendi
Bursaspor'un borcu açıklandı!
YEREL HABERLER Bursaspor'un borcu açıklandı!
Meteroloji Genel Müdürlüğü uyardı Bursa için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Meteroloji Genel Müdürlüğü uyardı Bursa için zirai ...
Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-87
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta: ...
Bursa'da teleferik saatlerine güncelleme
YEREL HABERLER Bursa'da teleferik saatlerine güncelleme
Fırsatçılar cezalandırılacak
YEREL HABERLER Fırsatçılar cezalandırılacak
Mustafakemalpaşa tarımda 'önder' olacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa tarımda 'önder' olacak
Emircan Ayaklı’dan milli gurur
YEREL HABERLER Emircan Ayaklı’dan milli gurur

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X