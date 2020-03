Karacabey’e sosyal hizmet üssü

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey’e kazandırılan Barınma ve Aşevi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Son hazırlıkları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesisin bir sosyal hizmet üssü olarak Karacabey’e hizmet vereceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan kültürel faaliyetlere, spordan kentsel tasarıma kadar her alanda çalışmalarını sürdürürken, sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleriyle de vatandaşların yanında oluyor. Evde hasta bakımıyla sağlık hizmetini 17 ilçede vatandaşların ayağına götüren, Gönül Ağı Yaşlı Destek Projesi ile kırsalda yalnız yaşayan yaşlıları takibe alan, barınma evi, kadın sığınma evi, gıda ve giyecek yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerinin sürekli yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Karacabey İlçesi’ne de barınma ve aşevi kazandırıyor. Karacabey’in Esentepe Mahallesi’ne yaptırılan barınma ve aşevi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 6 katta 1044 metrekare kapalı alanı bulunan barınma ve aşevinde, teknik birimler, soğuk hava depoları, yemekhane, mutfak ile yardıma muhtaç vatandaşların yararlanacağı odalar bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte Karacabey Barınma ve Aşevi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal hizmet üssü

Karacabey’in, nüfusu 100 binleri zorlayan, ekonomik yapısı ve otoyol bağlantısı ile gelişime en açık ilçelerden biri olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya, spordan kültür sanat ve eğitim aktivitelerine kadar her alanda Karacabey'e yakışır standartları ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Aktaş, Barınma ve Aşevi’nin özellikle ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak, bunun yanında birliği ve beraberliği tesis etmek için Ramazan ayları ve diğer zamanlarda da aktif olarak kullanılacağını ve adeta Karacabey'in sosyal hizmet üssü olacağını vurguladı. Toplam 1044 metrekare alana sahip 6 katlı binada inşaatın yüzde 90 seviyelerini aştığını dile getiren Başkan Aktaş, “İnşallah Mayıs sonu Haziran başı açılışını yapmayı düşünüyoruz. Burası aynı zamanda Karacabey Belediyesi’nin sosyal hizmetleri yönlendirici bir merkezi olacak. Ben bu mekanın özellikle sosyal hizmetler alanında Karacabey’e değer katacağına inanıyorum. Barınma ve Aşevimiz şimdiden Karacabey’e hayırlı olsun” dedi.

Okul bahçe düzenlemelerinden tadilatlara, düğün salonlarından halı sahalara kadar Karacabey’in her köşesinde yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yine Spor Bakanlığımızın Bursa’da 39 ayrı noktada yaklaşık 80 milyonluk yatırımı içinde Karacabey'le alakalı çalışmalar da var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle hem kırsal hem de ilçe merkezinde ciddi yol çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar 26 milyon TL’yi bulan sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmamız var. Yine Nisan’da büyük bir ihalemiz var, Karacabey’in altyapısı ile alakalı. Su, kanalizasyon ve yağmursuyu ile alakalı tüm çalışmalar ve arıtma tesisi ile beraber Karacabey'in 4050 yılını açıkçası daha modern hale dönüştürecek ciddi maliyetli bir çalışma olacak. Tabii ki biraz da netameli bir çalışma olacak. İnşallah hemşerilerimizin de sabır ve destekleriyle biz birkaç yıl içerisinde daha pırıl pırıl caddeleri ve sokakları olan daha yaşanabilir bir Karacabey için heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla Yeniköy’deki sahil düzenleme çalışmalarının bittiğini, öz kaynaklarla başlayan altyapı çalışmalarının şimdi sağlanan kredi ile hız kazanacağını söyledi. Atatürk Parkı içindeki kültür merkezi inşaatının da devam ettiğini dile getiren Özkan, “İlçemizde yıllardan beri eksikliği duyulan aşevi de Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaptırılıyor. Hem ihtiyaç sahibi insanlarımızın yeme içmesi hem de barınmasına vesile olacak tesisin ilçemize kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde önemli bir açığı kapatacağına inanıyoruz. Hem bu çalışma hem de ilçemize yapılan tüm çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

