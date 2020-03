İnegölspor'da beraberlik üzüntüsü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - İnegölspor Başkanı Münür Kanar, Gümüşhanespor maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, rakibin can havliyle mücadele ettiğini belirterek, bundan sonraki karşılaşmalara bakacaklarını söyledi. Teknik direktör Murat Yoldaş ise "Futbol oynamaya niyetleri olmayan bir takım, mücadelemiz sürecek" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, 28'inci haftada Gümüşhanespor ile deplasmanda oynadığı maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren İnegölspor Başkanı Münür Kanar, bu tip maçların her zaman zor olduğunu, Gümüşhanespor'un can havliyle kendi sahasında 3 puan için sahaya çıktığını kaydetti. Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerine işaret eden Başkan Kanar, "Bana göre onlar daha çok pozisyona girdiler ve değerlendiremediler. Tabii biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Zorlu maçlarımız var. Cengiz'in maçtan sonra hakemle tartışıp, kırmızı kart görmesi çok yanlış bir şey. Önümüzde zorlu Pendik maçı var. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir laf var; bu dereden bu balık çıkar. Bir şey çıkacak hali yok. Yine biz rakiplerimizin 2 puan önünde yolumuza devam ediyoruz. Deplasmanda yenemiyorsak da yenilmedik. Sabahın 7'sinden beri yollardayız. İşte uçağımızın rötar yapması, daha sonra iniş yapamaması, daha sonra tekrar iniş yapamamasının ardından bizi Samsun'a getirdi. Samsun'a getirince çok zahmet çektik. Topçular yoruldu. Gece 10.00'da otele geldik. Bu da biraz yorgunluk hissettirdi bize. Ama olsun yine 1 puan 1 puandır. Deplasmandan 1 puan aldık, ona şükür. En azından yenilmedik. Yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olup, daha konsantre olup, ciddiyeti elden bırakmadan maçlarımızı almak istiyoruz" dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş ise rakiplerinin düşme mücadelesi verdiğini söyledi. "Futbol oynamaya niyetleri olmayan bir takım" diyerek sözlerine devam eden Yoldaş, "Çok değerli 2 puan bıraktık. İstediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık. Hiç memnun değilim tabii ki ama yapacak bir şey yok. Oyuncular sahada 90 dakika, 100 dakika mücadele ediyorlar. Sinirli bir şekilde ağızlarından bir şeyler çıkabilir ama direkt onları hedef alan bir şey değildi. Orada yanlış bir şey duyduğunu zannediyorum. O yüzden 4'üncü hakemin uyarısıyla hakem Cengiz'e kırmızı kart gösterdi. Olmaması gereken şeyler bunlar. Çünkü mücadelemiz devam ediyor. 6 haftamız kaldı. Çok önemli haftalar bunlar. Gördüğünüz gibi buraya 16 kişi geldik. Bir oyuncu bir oyuncu eksildiğimiz zaman sıkıntı oluyor ama mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

