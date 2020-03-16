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Nilüfer’de kadın derneklerine büyük destek

İHA

Nilüfer Belediyesi mahallelerde kurulan kadın dernekleri arasından faaliyet yeri bulunmayanlara konteyner bina verdi. 10 kadın derneğine binaları teslim edilirken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, binası olmayan kadın derneklerine desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Nilüfer’de kadın derneklerine büyük destek

Nilüfer Belediyesi mahallelerde kurulan kadın dernekleri arasından faaliyet yeri bulunmayanlara konteyner bina verdi. 10 kadın derneğine binaları teslim edilirken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, binası olmayan kadın derneklerine desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Nilüfer Belediyesi, mahallelerde kurulan kadın derneklerine desteklerini yeni dönemde de artırarak sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi, kadın emeğini değerlendirmek, kadın istihdamını artırmak ve kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak maksadıyla örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Nilüfer Belediyesi, dernek binası bulunmayan kadın derneklerine konteyner bina yaparak teslim ediyor. Barış, Çamlıca, Cumhuriyet, Kayapa, Büyükbalıklı, İrfaniye, Demirci, Esentepe, Konak ve Ertuğrul Mahallesi’ndeki kadın derneklerine, konteyner binaları teslim edildi. İçinde mutfağı, yönetim ofisi ve etkinlik alanı olmak üzere toplam 100 metrekarelik alana sahip prefabrik binalar, kadınların her türlü çalışmalarını sürdürecekleri şekilde tasarlandı.
Yeni yerlerine kavuşan kadın dernekleri, çalışmalarını bundan sonra daha bir heyecanla gerçekleştireceklerini belirttiler. Yeni binalarında hemen faaliyete başlayan derneklerden biri olan Nilüfer Çamlıca Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Bolat ve dernek üyesi kadınlar, kendilerine teslim edilen bina için Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ettiler. Kuruluşlarının beşinci yılında olduklarını belirten Dernek Başkanı Nimet Bolat, “Yıllardır hep farklı yerlerde toplandık kendimize ait binamız yoktu. Zor şartlarda da olsa çalışmalarımızı yaptık. Şimdi yeni binamız var ve artık daha çok faaliyet gerçekleştirebileceğiz. Burada hem dernek üyelerine spordan el sanatlarına kadar farklı dallarda kurslar düzenleyeceğiz, hem de üyelerimizin ek gelir elde edebilecekleri çalışmalar gerçekleştireceğiz. Meselâ mahalli tatları yaparak satmayı planlıyoruz. Yeni binamızla birlikte daha güçlü bir dernek olarak hayatın her alanında yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Kadın dernekleriyle birlikte hareket ederek, önemli çalışmalar yürüteceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, özellikle kırsal mahallelerde kadınların yapacağı yöresel gıda ürünlerini tüketiciyle buluşturacak düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi. Nilüfer’deki bütün kadın derneklerine mekan temin etmek istediklerini kaydeden Başkan Erdem, “Kadın derneklerimizle el ele vererek Nilüfer’de daha çok örnek işe imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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