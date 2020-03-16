Sazan derisinden elde edilen özütle teke sperması donduruldu

Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ezgi Boz yürütücülüğünde hazırlanan "kollajenin saanen teke spermasının dondurulabilirliği üzerine etkisi" isimli proje “51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması”nın Bursa ayağında birinci oldu.

Proje, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim dalı Androloji laboratuvarında, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan sağlığı, Hayvansal Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yetiştirilen saanen ırkı tekelerden alınan spermaların dondurulması ile yapıldı. Projenin üniversite bünyesindeki yürütücülüğünü ise Dölerme ve Sunî Tohumlama Anabilim Dalı öğretim elemanları Doç. Dr. Burcu Üstüner, Doç. Dr. Selim Alçay, doktora öğrencisi Ahmet Aktar, doktora öğrencisi Emine Mülkpınar ve doktora öğrencisi Mehmet Melih Yılmaz üstlendi.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Burcu Üstüner, “Çalışmada, sazan balığı (cyprinuscarpio) pullu derisinden elde edilen kollajen içeriği yüksek oranda olan özüt, teke spermasının dondurulmasında kullanılan sulandırıcının içine ilâve edildi. Kollajenin biyomedikal uygulamalarda yararlı olmasının başlıca sebebi, kendi kendini birleştirme ve çapraz bağlama yoluyla ekstra güç ve stabiliteye sahip lifler oluşturabilmesidir. Elde edilen sonuçlara göre sulandırıcıya katılan kollajenin dondurma sonrası spermayı rutin kullanılan sulandırıcılara göre daha iyi koruduğu saptandı. Bu çalışmanın Dünya'da ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor olması bilim dünyasına bir ışık tutmaktadır” dedi.

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