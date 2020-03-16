İHA muhabirinin acı günü

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İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Samet Çayır'ın bir süredir tedavi gören annesi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde görevli spor muhabiri Samet Çayır'ın bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki annesi Fisun Çayır tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Fisun Çayır'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kemerçeşme Mahallesi'ndeki Hacı Adem Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fisun Çayır'ın cenazesine yakınları katıldı. Annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Samet Çayır'ı spor camiasından tanıdıkları da yalnız bırakmadı.

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