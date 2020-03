Bursa'da Can dostları sahipsiz değil

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde bugüne kadar 5 binden fazla hayvanı sağlığına kavuşturan, yaz ve kış beslemeleri ile sokak hayvanlarının sürekli yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi şimdi de mamamatik uygulaması ile sahipsiz hayvanların su ve yeme kolay erişimini sağlıyor.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yaptığı yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Bugüne kadar özellikle kış aylarında doğal ortama yem bırakarak, sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde 1872 tedavi, 1081 parazit uygulaması, 1118 kısırlaştırma, 496 aşılama, 403 acil müdahale ve 36 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Mamamatikler devrede

Sokak hayvanlarının da rahat ve huzuru için gerekli tüm çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sahipsiz hayvanların su ve yem ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanması için mamamatik uygulamasını devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan, içinde su ve yem hazneleri bulunan mamamatikler kentin farklı noktalarına yerleştiriliyor. Toplam 50 adet olacak mamamatiklerden hazırlanan 10 tanesinin montajına başlandı. Demirtaş’taki Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yerleşkesinde mamamatikleri inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sokak hayvanlarına sahip çıkmak adına önemli bir gayret ortaya koyduklarını söyledi. Özellikle kış aylarında kırsal alanlarda düzenli olarak yapılan besleme faaliyetlerine ek olarak yeni bir uygulama başlattıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Tasarımı bize ait olan ve düşük maliyetle yaptırdığımız mamamatikleri devreye alıyoruz. Toplam 50 mamamatikten 10 tanesini hemen devreye alıyoruz. Kayıtlı hayvan severlerimizin de yardımıyla yıl boyunca yapılacak besleme faaliyetimiz can dostlarına merhem olacak. Sistem kilitli ve dışarıdan müdahale edilemeyecek. Ekiplerimiz 5 günde bir gerekli kontrollerini yapacak. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Bunlar kamu malıdır ve sahip çıkılması gerekir. Yem ve su koyulsun gibi bir beklentimiz yok. Bunlara zarar verilmemesi ve sahip çıkılmasını bekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının da destek ve katkılarıyla tüm can dostlarına sahip çıkmak adına gayret ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu arada içinde su ve yem üniteleri bulunan mamamatiklerden ilk 10 tanesi Gemlik Dürdane rampası (tepe) mevkii, Nilüfer Doğancı mevkii, Yıldırım Kaplıkaya mevkii, Kestel İnegöl Ümitalan tepesi, GürsuKestel Gölbaşı rampası başlangıcı, Mudanya Çamlıbel mevkii, Mudanya Göynüklü mevkii, Yenişehir Yenigün Mahallesi İznik yolu siteler mevkii, İznik sahil ve sahil yolu ile Orhangazi Siteler Mahallesi’ne yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.