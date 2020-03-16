Katliâmın diğer adı Halepçe

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Katliâmın diğer adı Halepçe

İHA

Eğitim BirSen Bursa 1 No'lu Şubesi, 16 Mart 1998 tarihinde Irak'ın kuzeyinde bulunan Halepçe'de yapılan katliâmı unutmadı.

Katliâmın diğer adı Halepçe

Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şubesi, 16 Mart 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyinde bulunan Halepçe’de yapılan katliâmı unutmadı.
Yaşadığımız coğrafyanın her gün, bir acıyla, trajediyle hatırlanır olduğunu dile getiren Eğitim BirSen Bursa 1 Nol’u Şube Başkanı Ramazan Acar, “En az yüzyıldır gün geçmiyor ki bir darbe, bir suikast, bir katliâm, bir savaş, bir zulüm, bir göç yaşanmasın. Eşsiz zulümler, işkenceler, yıldırmalar, işgâller, katliâmlar bu toprakların neredeyse kaderi olmuştur. 16 Mart da, Halepçe’de ümmete yapılan zâlim, vahşi bir kâtliamla tarihte yerini almıştır. 32 yıl önce, Irak’ın kuzeyinde bulunan Halepçe’de zehirli gaz bombardımanıyla bir katliaâ yapıldı. Saldırıda çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere yaklaşık 5 bin masum insan öldürüldü” dedi.
Bu katliâmın Hama’da, Srebrenitsa’da, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Filistin’de, Halep’te olduğu gibi, zâlimlerin insanlara, bilhassa Müslümanlara karşı ne kadar acımasız olduklarını gösterdiğini anlatan Acar, “Halepçe’de olanların bir benzeri Halep’te, Guta’da, idlib’de olmuştur, olmaktadır. Dün Halepçe’ye sağır ve seyirci kalan dünya, bugün Suriye’deki kimyasal bombalarla yapılanları da dâhil, katliâmları, sürgünleri, göçleri önleme noktasında hemen hiçbir ciddi irade de niyet de ortaya koymamıştır, koyamamaktadır. Hatta insan haklarını ayaklar altına alarak, hayata tutunmaya çalışan mülteciler, öldürmek dâhil en ağır zulüm ve işkencelere tâbi tutulmaktadır. Politik tutumları, zulüm ve katliama ortak olmak, destek vermektir” açıklamalarında bulundu.
Açık şekilde insanlık suçu olan bu katliâmların hesabının sorulması gerektiğinin altını çizen ramazan Acar, “Hesap sorulamadığı için küresel emperyalist odaklar ve onlardan güç alan, cesaret bulan yerli iş birlikçileri, fütursuzca, ölçüsüz zulüm ve katliâmlarına devam ediyor. EğitimBirSen olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da zâlime karşı mazlumdan yana gösterdiğimiz duruş ve hassasiyetimiz azalmayacaktır. Başta terör, darbe ve savaşların sebep olduğu kitlesel haksızlıklar olmak üzere, hemen her hak ihlâlini failleriyle birlikte, bütün dünyada en etkili zeminlerde gündeme getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır Öğrenci yurtları karantina bölgesi yapılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da üniversite yurtları karantinaya ...
Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı Diyanet'in cemaatle namazlara ara verildiğini açıklamasının ardından Ulucami'de saflar bomboş kaldı Bursa’nın simgesi olan Orhan Parkı'nın çevresi korona virüsü sebebiyle boşaldı Binlerce kişinin oturup çay simit yediği parkta simitçiler de kepenk indirdi
YEREL HABERLER Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş ...
Stokçu ve fırsatçılara ceza kapıda MODEF Fuarı 8-13 Hazirana ertelendi
YEREL HABERLER Stokçu ve fırsatçılara ceza kapıda MODEF Fuarı 8-13 ...
Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada
YEREL HABERLER Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada
Yavaş yiyerek iştahınızı kontrol altında tutun
YEREL HABERLER Yavaş yiyerek iştahınızı kontrol altında tutun
BKSTV'de Özer Matlı dönemi
YEREL HABERLER BKSTV'de Özer Matlı dönemi
Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu
Mudanyalı miniklere yangın eğitimi
YEREL HABERLER Mudanyalı miniklere yangın eğitimi
Bursa'da Can dostları sahipsiz değil
YEREL HABERLER Bursa'da Can dostları sahipsiz değil
Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polis araçlarına korona virüsü tedbiri
YEREL HABERLER Polis araçlarına korona virüsü tedbiri
İHA muhabirinin acı günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin acı günü
Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi
(Görüntülü) Tamirciye getirilen otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tamirciye getirilen otomobil alev alev ...
(Görüntülü) İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İntihar girişiminde bulunan genci, mehter ...
(Görüntülü) Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
(Görüntülü) Bursa'da kahvehanede silahlı kavga 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa'da kahvehanede silahlı kavga 1 ...
BEBKA’dan meslekî eğitime destek
YEREL HABERLER BEBKA’dan meslekî eğitime destek
Sazan derisinden elde edilen özütle teke sperması donduruldu
YEREL HABERLER Sazan derisinden elde edilen özütle teke sperması ...
Bursalılar güne temiz başlıyor Osmangazi Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanları gece boyu yıkayıp ilaçlıyor Osmangazi’de gece de ilaçlama başlatıldı
YEREL HABERLER Bursalılar güne temiz başlıyor Osmangazi Belediyesi ...
Uludağ'da tatilci yok, kar çok Korona virüsü Uludağ’a sezonu erken kapattırdı
YEREL HABERLER Uludağ'da tatilci yok, kar çok Korona virüsü Uludağ’a ...
Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 yaralı
Koronavirüs mobilyayı etkilemedi
YEREL HABERLER Koronavirüs mobilyayı etkilemedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X