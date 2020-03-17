BUDO'dan sefer iptalleri

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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