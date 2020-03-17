Gürsu Belediyesi gençlerin istihdamı için proje üretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gürsu Belediyesi gençlerin istihdamı için proje üretiyor

İHA

Gürsu Belediyesi, istihdam odaklı hayata geçirdiği hibe projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Gürsu Belediyesi gençlerin istihdamı için proje üretiyor

Gürsu Belediyesi, istihdam odaklı hayata geçirdiği hibe projelerine bir yenisini daha ekliyor.
Gürsu Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından oluşturulan hibe proje çalışmaları kapsamında, insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı (İKGOP) hibe çağrısına proje sunulacak. Nisan ayında sunulacak olan projenin amacı; öğrenci ya da çalışan olmayan 1529 yaş arası gençlere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, gençlerin geliştirilebilir becerilerinin iyileştirilmesini ve yönlendirme desteğiyle iş hayatına katılımını sağlamak. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA) kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (İKGOP) hibe çağrısına sunulmak üzere hazırlanan proje için bölgedeki sanayicilerle işbirliği yapılırken, en çok ihtiyaç duyulan iş alanlarını belirlemektedir.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Arge Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Avrupa Birliği katılım öncesi mali destek proje çağrıları başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı hibe proje çağrılarına sürekli proje sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. İstihdam sağlama amaçlı oluşturmakta olduğumuz bu projeyle de gençlere eğitim ve iş olanağı sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Gençlere mesleki eğitim verildikten sonra yönlendirme desteği verilerek istihdamları sağlanacak. Projeyle her yıl 120 gencin mesleki bilgi ve beceri kazandırılarak istihdama katılması hedeflenmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan... Sokak düğününe medikal tulumla katıldılar
YEREL HABERLER Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan... ...
Reklam tabelasına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Reklam tabelasına çarparak durabildi
Bursa'da halk otobüslerine koronavirüs temizliği
YEREL HABERLER Bursa'da halk otobüslerine koronavirüs temizliği
(Görüntülü) Prof. Dr. Mustafa Tayar Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Prof. Dr. Mustafa Tayar Evde kendi el ...
Öğrenciler uzaktan eğitime kendi öğretmenleriyle girecek
YEREL HABERLER Öğrenciler uzaktan eğitime kendi öğretmenleriyle ...
Korona pazarları da vurdu Vatandaşlar eski gibi kalabalık alanlara çıkmıyor
YEREL HABERLER Korona pazarları da vurdu Vatandaşlar eski gibi ...
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO'dan sefer iptalleri
14 gün kuralına taahhütname Tedbir almayana hapis cezası
YEREL HABERLER 14 gün kuralına taahhütname Tedbir almayana hapis ...
Prof. Dr. Mustafa Tayar: Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilirsiniz
YEREL HABERLER Prof. Dr. Mustafa Tayar: Evde kendi el ...
Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır Öğrenci yurtları karantina bölgesi yapılıyor
YEREL HABERLER Bursa'da üniversite yurtları karantinaya ...
Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş kaldı Diyanet'in cemaatle namazlara ara verildiğini açıklamasının ardından Ulucami'de saflar bomboş kaldı Bursa’nın simgesi olan Orhan Parkı'nın çevresi korona virüsü sebebiyle boşaldı Binlerce kişinin oturup çay simit yediği parkta simitçiler de kepenk indirdi
YEREL HABERLER Binlerce kişinin saf tuttuğu Ulucami boş ...
Katliâmın diğer adı Halepçe
YEREL HABERLER Katliâmın diğer adı Halepçe
Stokçu ve fırsatçılara ceza kapıda MODEF Fuarı 8-13 Hazirana ertelendi
YEREL HABERLER Stokçu ve fırsatçılara ceza kapıda MODEF Fuarı 8-13 ...
Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada
YEREL HABERLER Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada
Yavaş yiyerek iştahınızı kontrol altında tutun
YEREL HABERLER Yavaş yiyerek iştahınızı kontrol altında tutun
BKSTV'de Özer Matlı dönemi
YEREL HABERLER BKSTV'de Özer Matlı dönemi
Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Zeytinde budama sertifikaları sahiplerini buldu
Mudanyalı miniklere yangın eğitimi
YEREL HABERLER Mudanyalı miniklere yangın eğitimi
Bursa'da Can dostları sahipsiz değil
YEREL HABERLER Bursa'da Can dostları sahipsiz değil
Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Tehlike arz eden metruk bina yıkıldı
Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polis araçlarına korona virüsü tedbiri
YEREL HABERLER Polis araçlarına korona virüsü tedbiri
İHA muhabirinin acı günü
YEREL HABERLER İHA muhabirinin acı günü
Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X