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Mudanya Güzelyalı kavşağı trafik lambalarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjdeki reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kaza, Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde MudanyaGüzelyalı kavşağından geçmekte olan 34 ZT 4479 plakalı otomobil hızını alamayarak 16 UAN 34 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 ZT 4479 plakalı otomobil orta refüjdeki reklam tabelasına çarparak durabildi. Yaralı vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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