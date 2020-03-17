Ne düğünden vazgeçtiler ne de tedbir almaktan... Sokak düğününe medikal tulumla katıldılar

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Bursa'da bir sokak düğününe katılanlar, medikal tulumla davul zurna eşliğinde oynayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Bursalılar ne eğlenceden vazgeçiyor ne de tedbir almaktan. Bir sokak düğününde kaydedilen görüntülerde gençlerin medikal tulum ve maske giymesi dikkat çekti.

Gönüllerince eğlenen; damatla gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları bir farkındalık yaşatmak istediklerini söylediler.

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