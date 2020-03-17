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Uzaktan eğitim 23 Martta başlıyor

İHA

Türkiye'de Korona virüse karşı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime tabi tutulacak. Bu süreçte uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT kanalları olacak.

Uzaktan eğitim 23 Martta başlıyor

Türkiye’de Korona virüse karşı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime tabi tutulacak. Bu süreçte uzaktan eğitimin adresi Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT kanalları olacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerde 1630 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iki haftalık bu sürenin ilk haftasında öğrenciler evlerinde istirahat ederek geçirirken, 23 Mart’tan itibaren ise uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını belirtmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA), tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor. MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, www.eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabilen EBA platformuna ayrıca cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulamayla da ulaşılabiliyor.
EBA’da öğrenciler için öğrenciye göre özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve ara yüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, kontrolden geçirilmiş oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, derslerde öğrenilenleri evde tekrar etme, soru ve sınav bankası, öğretmen desteğine okul dışında erişim gibi hizmetler sunulurken; veliler için de öğrencinin akademik takibi, çocuğun sınav tarihlerini ve çalışmalarını takip etme imkanı, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporlarla çocuğun gelişimini takip etme ve çocuğun konulardaki performansını izleme gibi imkanlar sağlıyor. Öğretmenlere bütün ders içeriklerine tek yerden erişme imkanı sağlayan EBA, öğretmenler için ayrıca MEB öğretim programıyla uyumlu içerik ve soru havuzları, etkileşimli tahtalara özel ders içerikleri, öğrencilerinizi izleme ve destekleme, sınıf ve öğrenci bazında detaylı gelişim raporları, akıllı önerme ile öğrencilerin eksiklerine özel içerik yönlendirmeleri, ödev, faaliyet, tartışma ve projeler gönderme imkanı, mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek için kurslar ve programlar ile uzaktan eğitim ortamı gibi hizmetler sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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