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Bursaspor, Özer ve Anıl'ın kadro dışı kalmadığını açıkladı

DHA

Bursaspor, Özer ve Anıl'ın kadro dışı kalmadığını açıkladı


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Bursaspor Kulübü, Özer Hurmacı ve Anıl Karaer´in kadro dışı kaldıklarına yönelik iddiaları yalanladı.
TFF 1´inci Lig´de Bursaspor´un, sahasında Boluspor ile oynadığı mücadeleden 1-1´lik eşitlikle ayrılmasının ardından, deneyimli futbolcular Özer Hurmacı ve Anıl Karaer´in kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.
Bursaspor Başkanı Başkanı Mesut Mestan, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul´da yönetim kurulu olarak böyle bir karar almadıklarını ifade ederken, Bursaspor Kulübü´nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-03-17 13:25:02

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