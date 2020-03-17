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Ana haber bülteni başkanın evinden sunuldu

İHA

Bursa'nın mahallî televizyon kanalı Line TV, ana haber bültenini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın evinden sundu. Başkan ve ailesinin misafir olduğu bültende Bursalılara korona virüsüne karşı önemli mesajlar verildi.

Ana haber bülteni başkanın evinden sunuldu

Bursa’nın mahallî televizyon kanalı Line TV, ana haber bültenini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın evinden sundu. Başkan ve ailesinin misafir olduğu bültende Bursalılara korona virüsüne karşı önemli mesajlar verildi.
Line Tv ana haber bültenini Başkan Alinur Aktaş’ın evinden sundu. “Sosyal mesafeye önem ver, evden çıkma” sloganıyla 45 dakikalık ana haber bülteni Aktaş’ın Çekirge’deki konutundan sunuldu. Aktaş, korona virüsüne karşı Bursa’da alınan tedbirleri açıkladı. Toplu ulaşımda yarı yarıya azalma olduğuna dikkat çeken Aktaş, Bursalıların Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 kurala uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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